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San Giovanni, si punta sulla linea verde: sei innesti e una conferma

Cinque dei nuovi acquisti sono nati dal 2000 in poi. Resta il difensore Giambalvo

27 giu 2026
San Giovanni, si punta sulla linea verde: sei innesti e una conferma

Comincia da sei acquisti e una conferma il calciomercato del San Giovanni in vista della stagione 2026/27. La squadra di Borgo Maggiore, che nella scorsa annata ha mancato l'accesso ai playoff proprio all'ultimo, dopo una lunga rincorsa e rimonta, punta soprattutto sulla linea verde, con ben cinque innesti nati dal 2000 in poi.

Confermato il difensore Alessandro Giambalvo (2003), sono arrivati in squadra il centrocampista/attaccante Lorenzo D'Orsi (2004) dal Bellaria Igea Marina, il centrale difensivo Simone Osmani (2006) dal Valfoglia, l'attaccante Ryan Scarpellini (2000) dal San Lorenzo, il difensore centrale Thomas Caverzan (2005) ex San Marino Academy, dal Bellaria Igea Marina. A loro si aggiunge l'attaccante Emanuele Gregori, classe 1995, che passa in rossonero dal Pennarossa.




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