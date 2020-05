CAMPIONATO San Giovanni, Venturi: "Ben venga il girone unico" “Sarà difficile concludere questo campionato ed anche iniziare il prossimo a settembre” - questa l'opinione di Massimiliano Venturi, presidente del San Giovanni fanalino di coda nel Q2 con la Juvenes/Dogana.

Molte ombre e poche luci nella stagione del San Giovanni che spera di tornare ai fasti dei primi anni dello scorso decennio con la finale di Coppa Titano raggiunta nel 2013 contro La Fiorita. In panchina a quei tempi c'era Massimiliano Venturi, ora presidente della formazione di Borgo Maggiore. Lo sguardo è già diretto al futuro, per il numero uno rossonero. La prossima stagione sarà quella del girone unico per il campionato sammarinese, che non possa essere un punto di svolta per il San Giovanni?

Q1 sfuggito per un punto prima delle difficoltà incontrate nella Seconda Fase. Un'annata complicata per la squadra allenata da Paolo Baffoni anche se Venturi sembra intenzionato a riconfermare il progetto, come già fatto per questo campionato.

Nel servizio l'intervista a Massimiliano Venturi, presidente San Giovanni.

