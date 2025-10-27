CAMPIONATO SAMMARINESE
San Giovanni, vittoria in rimonta: 3-1 al Cailungo
Dopo aver fatto soffrire più del dovuto il Cosmos in Coppa Titano, il San Giovanni toglie lo "0" dalla casella delle vittorie in campionato cogliendo - in rimonta - il primo successo stagionale nel derby del Castello di Borgo Maggiore contro il Cailungo. Termina 3-1 in favore dei ragazzi di Tognacci nel posticipo della settima giornata del Campionato Sammarinese: a segno D'Angeli con una doppietta e Tumidei.
