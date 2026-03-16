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San Marino, a Chieti un pareggio che non serve

Finisse il campionato oggi il San Marino non farebbe i play out

di Lorenzo Giardi
16 mar 2026
Chieti - San Marino
Chieti - San Marino

Il San Marino resta in “vita” grazie ad un autogol che permette ai Titani, quando mancano sette giornate al termine della regular season, di mantenere ancora la speranza di restare in categoria attraverso lo spareggio play out che tra l'altro potrebbe essere proprio tra queste due squadre protagoniste di una stagione più che deludente sotto tanti punti di vista. Chieti in vantaggio con Monsif poco dopo la mezz'ora, sono gli stessi nero/verdi a farsi harakiri con l'autogol di Mbaye al termine dei primi 45. La classifica parla chiaro, il Sora con 30 punti + 9 sul San Marino, oggi sarebbe salvo: play out Chieti – Recanatese e le tre retrocesse sarebbero Sammaurese, Castelfidardo e San Marino. Per portare a casa quello che sarebbe senza ombra di dubbio il secondo miracolo consecutivo Oberdan Biagioni ha a disposizione sette turni per riuscire a centrare l'unico play out. C'è anche un altro discorso da approfondire: il San Marino capace di muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive, conserva solo tre punti di vantaggio sulla coppia, oggi, matematicamente retrocessa, Castelfidardo, Sammaurese. Un vantaggio non più amministrabile.





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