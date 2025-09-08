San Marino a Malta con 25 giocatori

Sono 25 i giocatori a disposizione di Roberto Cevoli per l'amichevole di domani contro Malta. Dal gruppo escono Alessandro Golinucci e Dante Rossi, entrano Matteoni, Meloni, Riggioni e Vitaioli. I Titani tornano in campo con Malta dopo la doppia sfida in Nations League del 2022. Biancoazzurri reduci dal ko contro la Bosnia, in una partita nella quale i Titani hanno offerto una buona prova considerando l'uomo in meno per 70 minuti.

"Questo derby fra piccole nazioni in realtà per noi è utile - ha ricordato Marco Tura - anche per riprendere un po' il morale che potrebbe essere stato anche leggermente toccato da questo risultato, ripeto, gravoso. Però non dispero sul fatto che i nostri ragazzi, che comunque hanno fatto una prestazione straordinaria l'altra sera, sappiano recuperare in fretta, perché hanno capito perfettamente quale è il progetto che li vede coinvolti. Tra l'altro mi permetta di dire, un progetto che coinvolge in qualche modo anche l'Under 21. Anche l'Under 21 ne è uscita piuttosto maluccio ultimamente, ma quella è una squadra che per lo sviluppo che la nostra federazione ha impostato, quindi puntare molto sulla valorizzazione dei giovani, viene penalizzata maggiormente rispetto ad altre squadre. Nell'insieme siamo soddisfatti perché comunque i nostri giovani stanno crescendo e si stanno dimostrando all'altezza di ogni situazione"

Storicamente le partite di settembre hanno rappresentato un insidia in più per il calcio del Titano, che però sta guardando a nuovi progetti. C'è quello targato Pietracuta, una sfida interessante, da valutare nel futuro, sono 12 i convocati che militano nella squadra romagnola, poi c'è quello vuole portare alla crescita del movimento sammarinese, la lunga estate della Virtus nelle coppe europee, fa un po' da esempio.

"Serve una progettualità che parta dai dirigenti e che si concretizzi con gli staff e i giocatori. Forse da questo punto di vista i club hanno qualcosina in più da fare. Il cambio di mentalità che la federazione ha proposto 7-8 anni fa e che si è realizzato in un tempo necessario, oggi deve essere affrontato anche dai club. I club hanno il vantaggio di avere il sostegno della federazione. Però è un lavoro che va fatto e noi dobbiamo cominciare a pensare di trasferire tutto il nostro impegno a una sorta di professionismo".





