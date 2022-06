NATIONS LEAGUE San Marino a Tallinn per la prima di Costantini in Nations League

All’alba la partenza della Nazionale Maggiore per raggiungere Tallinn capitale dell’Estonia. Sono rimasti a casa Dante Rossi squalificato, gli infortunati di lungo corso Filippo Berardi e Davide Simoncini. Enrico Golinucci e Luca Ceccaroli per problemi legati al lavoro. 23 i convocati da Costantini per la prima che vale i 3 punti contro l’Estonia, gruppo 2 di Lega D di Nations League in programma giovedì ore 19 di Tallinn le 18 a San Marino. Girone sulla carta più complicato rispetto a quello precedente con Gibilterra e Liechtenstein dove arrivarono due pareggi.

Con l’Estonia c’è un precedente favorevole era il 14 novembre 2014 quando la Nazionale di Manzaroli pareggiò 0-0 a Serravalle. La Nazionale è arrivata senza alcuna difficoltà al Radisson Hotel che si trova in zona centralissima della capitale, a poco più di 10 minuti dallo Stadio Le Coq Arena, dove si giocherà la partita diretta dal greco Ioannis Papadopoulos.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: