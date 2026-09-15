San Marino Academy ancora ko: la Res Roma vince 3-0

La San Marino Academy non si sblocca, né come punti, né come reti: dopo il ko dell'esordio, le titane cedono 3-0 alla Res Roma, che si porta così nel lotto di capolista della Serie B. La prima occasione è biancazzurra con la conclusione di Silvioni respinta da Mustafic, poi però escono le capitoline: Naydenova libera in area Palombi, che se lo divora calciando addosso a Limardi; stesso discorso per Re, che sciupa l'assist di Nano sparando alla rugby dal cuore dell'area.

Così il gol arriva sull'occasione meno scontata: Petrova lancia sul lato corto dell'area, dove Ikeguchi s'inventa una palombella di testa a incrociare che sblocca l'incontro. E al giro dopo è Ikeguchi a imbeccare Petrova, la cui conclusione è deviata in angolo da Limardi.

Sempre Ikeguchi, in avvio di ripresa, calcia e centra il braccio di Tudisco: rigore, Palombi sul dischetto e perfetta trasformazione da raddoppio. L'Academy ci riprova per la seconda – e ultima volta – col destro di D'Elia, sul quale Mustafic è di nuovo attenta. E dal mancato accorcio ci va al girochiave di Palombi, il cui tocco sotto pare una palla in mezzo, invece è in porta e scavalca Limardi, valendole tris e doppietta.









