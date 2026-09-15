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San Marino Academy ancora ko: la Res Roma vince 3-0

Dopo due giornate, le titane restano ultime in Serie B, senza punti né gol fatti.

15 set 2026

La San Marino Academy non si sblocca, né come punti, né come reti: dopo il ko dell'esordio, le titane cedono 3-0 alla Res Roma, che si porta così nel lotto di capolista della Serie B. La prima occasione è biancazzurra con la conclusione di Silvioni respinta da Mustafic, poi però escono le capitoline: Naydenova libera in area Palombi, che se lo divora calciando addosso a Limardi; stesso discorso per Re, che sciupa l'assist di Nano sparando alla rugby dal cuore dell'area.

Così il gol arriva sull'occasione meno scontata: Petrova lancia sul lato corto dell'area, dove Ikeguchi s'inventa una palombella di testa a incrociare che sblocca l'incontro. E al giro dopo è Ikeguchi a imbeccare Petrova, la cui conclusione è deviata in angolo da Limardi.

Sempre Ikeguchi, in avvio di ripresa, calcia e centra il braccio di Tudisco: rigore, Palombi sul dischetto e perfetta trasformazione da raddoppio. L'Academy ci riprova per la seconda – e ultima volta – col destro di D'Elia, sul quale Mustafic è di nuovo attenta. E dal mancato accorcio ci va al girochiave di Palombi, il cui tocco sotto pare una palla in mezzo, invece è in porta e scavalca Limardi, valendole tris e doppietta.




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