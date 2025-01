MERCATO CALCIO FEMMINILE San Marino Academy : Angelica Poli per l’attacco e Francesca Larocca per la difesa Angelica Poli, attaccante classe 2003 . Un ritorno quello di Francesca Larocca, già Titana nella stagione 2019-20

Altri rinforzi per la missione risalita. Uno di essi proviene dalla Freedom. Prima dell’esperienza piemontese, Angelica Poli, attaccante classe 2003, aveva giocato per il Chievo Women – con il quale, nell’ottobre 2023, aveva anche segnato alla San Marino Academy – e, andando a ritroso nel tempo, per la Torres, per il Ravenna e per le giovanili dell’Inter. Oggi è pronta ad affrontare questa nuova avventura, animata anche da una certa voglia di riscatto personale.

“Purtroppo in questo inizio di stagione non sono stata molto fortunata – spiega la neo Titana - perché ho avuto alcuni piccoli infortuni che mi hanno tenuta lontana dal campo. Quindi ho tanta voglia di giocare. Voglio poi dimostrare che posso adattarmi bene al nuovo ruolo che mi ha chiesto il mister, oltre che aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza nel minor tempo possibile.” Non solo quella sfida di Acquaviva nella quale era andata a referto. Con le varie casacche indossate, Angelica ha incrociato più volte la San Marino Academy. Ed ecco le impressioni che la squadra del Titano, negli anni, ha esercitato su di lei: “Giocando contro la San Marino Academy, i pregi più evidenti che ho notato sono state l'unione della squadra e la voglia di fare risultato. A volte però mi è sembrato che la squadra faticasse a concretizzare ciò che riusciva a costruire. Ecco…spero di essere d'aiuto soprattutto in questo, nell’essere incisiva quanto più possibile. Sono molto contenta di essere qui: ho trovato un ambiente sereno nel quale lavorare. Siamo una squadra che può emergere in questa seconda parte di campionato e il lavoro che stiamo facendo giorno per giorno ne è la prova. Non vediamo l’ora di mostrarlo a chi lavora per noi e ai tifosi!”

È invece un ritorno quello di Francesca Larocca, già Titana nella stagione 2019-20, quella interrotta dall’emergenza pandemica ma culminata con la storica promozione in Serie A. “Conservo ricordi bellissimi di quella annata, soprattutto per le persone che ne hanno fatto parte. - afferma la ragazza bolognese - Eravamo un gruppo straordinario, che ha raggiunto traguardi altrettanto straordinari; su tutti la promozione in Serie A, tanto inaspettata quanto entusiasmante. Si può dire che ogni cosa che sia successa in quei mesi fosse magica. E vorrei davvero ritrovare quel brivido, quella voglia di fare sempre qualcosa in più rispetto a ciò si era messo in preventivo.

” Oggi non c’è in ballo la promozione in Serie A, ma una salvezza da conquistare con spirito di sacrificio e determinazione.“Vedo una squadra che, nonostante la posizione di classifica che occupa oggi, è viva e ha una grande voglia di emergere. – assicura Francesca - Ma non solo: ha voglia di fare un certo gioco, di esprimere certi valori in campo. Il gruppo sta cambiando e ci vuole tempo per l’amalgama perfetta. Ma l’entusiasmo che si respira agli allenamenti ci aiuterà subito ad essere un tutt’uno in campo. E a fare bene.” A distanza di quattro anni e mezzo dalla prima esperienza, Francesca Larocca ritorna alle pendici del Monte Titano con un bagaglio personale arricchito: “Al tempo avevo 18 anni ed ero una persona e una giocatrice diversa. Ora mi sento cresciuta, sono più matura, porto con me le tante esperienze fatte nel frattempo in giro per l’Italia. Ogni allenatore che ho avuto mi ha lasciato qualcosa e mi ha fatto migliorare. Vorrei mettere proprio questo, la somma delle mie esperienze, a disposizione del gruppo in sono oggi. Quelle e ovviamente la mia grinta.” – chiosa il difensore proveniente dal Bologna.



