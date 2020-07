San Marino Academy: arriva Azzurra Corazzi dalla Fiorentina

Ultimo colpo di mercato per la San Marino Academy. Dalla Fiorentina arriva, con la formula del prestito, la giovanissima Azzurra Corazzi. Classe 2001, la centrocampista era già salita sul Titano lo scorso gennaio per affrontare la primavera dell'Academy prima di essere stabilmente aggregata alla prima squadra della società viola con anche qualche presenza nella Nazionale Italiana Under 19.