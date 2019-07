San Marino Academy, Aurora De Sanctis: "Pronta a questa avventura"

Prime dichiarazioni per il nuovo acquisto della San Marino Academy femminile Aurora De Sanctis. L'esterno, di origine abruzzese, sbarca nella Repubblica dopo due stagioni e mezzo in cui ha vinto anche un campionato di Serie B, nella stagione 2015-2016. Juventina, il suo idolo è Cristiano Ronaldo, che ha iniziato la sua carriera proprio nel ruolo che ricopre De Sanctis; il neo acquisto biancoazzurro è però in grado anche di ricoprire la posizione di terzino o di centrocampista centrale. “Mi aspetto un campionato di alto livello e con tanto agonismo; il mio obiettivo personale è quello di dare sempre il massimo, insieme alle mie compagne di squadra” queste le sue prime parole con la nuova maglia.