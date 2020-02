San Marino Academy batte Cittadella e scavalca la Lazio battuta dal Napoli

Con un gol di Raffaella Barbieri, la San Marino Academy batte il Cittadella in trasferta e torna al successo. La prima occasione per le biancozzurre è con Simona Petkova che sul cross dalla destra non riesce a girare in fondo alla rete un pallone invitante. Che rischio per la squadra sammarinese quando la difesa non riesce a rinviare la palla, creando il presupposti di un pericolo per le Titane quando Ponte riconquista la sfera, la conclusione di Kastrati sfila di poco sul fondo. Dall'altra parte Di Luzio ci prova con una bella conclusione da fuori che Tonioli riesce a respingere.



Il Cittadella su palla inattiva con Schiavo che stacca di testa il pallone a scendere che termina sul fondo al 23'. Proteste in area di rigore sammarinese quando Zorzan punta Piergallini. La giocatrice del Cittadella termina a terra, il direttore di gara non interviene poi concede la punizione a favore delle biancoazzurre al 32'. Che spavento per le Titane al 40' quando Montanari rinvia corto il pallone che viene riconquistato dal Cittadella poco fuori area di rigore, Ponte viene servita per la conclusione, rimedia il portiere sammarinese alzando la palla sopra la traversa. Su un altro pallone perso dalle Titane in pieno recupero di primo tempo, il Cittadella va vicino al vantaggio. Ponte serve di prima Kastrati che con il mancino incrocia il tiro, il pallone esce di poco. Nella ripresa bella azione personale di Pinna che si libera in area di rigore andando a calciare sul primo palo, dove Montanari riesce a bloccare. La San Marino Academy la sblocca al 69' quando Menin sulla trequarti prende palla e s'infila nella difesa del Cittadella arrivando fin dentro l'area di rigore, la palla sfila sulla destra dove Raffaella Barbieri può appoggiare in fondo alla rete. Gol numero 14 per l'attaccante del Titano. Nel finale di gara la squadra di Alain Conte potrebbe raddoppiare con Di Luzio, colpo di testa che finisce fuori, poi il Cittadella ha l'occasione per il pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Casaratto al 75'. L'ultima opportunità è per Menin che si vede respingere il tiro da Toniolo. Vince la San Marino Academy e torna seconda in classifica.