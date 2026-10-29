SERIE B FEMMINILE San Marino Academy battuta a Frosinone per 3-1 Per le titane gol su rigore di Tamburino

San Marino Academy in trasferta a Frosinone contro le capoclassifica, ma sono proprio le titane ad avere la prima grande occasione della partita. Tudisco dalla distanza trova la traversa, ma alla mezz'ora arriva il vantaggio Frosinone con Burbassi che sfrutta un brutto errore di Boaglio. La squadra di casa trova il raddoppio con lo scavetto di Errico da oltre 30 metri. A inizio ripresa le titane cercano di reagire con Capellupo al volo che va di poco alta, ma le ciociare trovano il 3-0 con Ferrato abile a insaccare il pallone in rete dopo la traversa colpita da Capitanelli. La San Marino Academy non si arrende e accorcia le distanze grazie al rigore conquistato e realizzato da Tamburini. Prova a riaprire la partita Costa con il colpo di testa, deviato dalla difesa, e da calcio d'angolo Daple non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 90' ancora Daple in tuffo fa finire il pallone sopra la traversa, e il match si chiude con la vittoria del Frosinone, contro la San Marino Academy, per 3-1.

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