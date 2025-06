CALCIO FEMMINILE San Marino Academy; Bertolotti :"emozioni uniche e grande gioia" Dopo la permanenza in Serie B arrivata all'ultimo turno Giorgia Bertolotti ci ha raccontato le emozioni vissute in quei momenti finali dalla San Marino Academy femminile. Poi ha anche tracciato un bilancio della stagione

Giorgia Bertolotti capitano San Marino Academy: "Io purtroppo ho vissuto l'ultima partita, tra l'altro dalla panchina, perché ero infortunata, quindi sentivo i risultati dell'Eurobica sull'altro campo e quindi abbiamo fatto periodi in cui eravamo felici, perché era passato in vantaggio il Bologna, a periodi in cui dicevamo no, è impossibile, perché l'Eurobica aveva recuperato e vinceva 4-2. Poi la partita nostra è finita, noi avevamo fatto quello che dovevamo fare, quindi avevamo vinto, avevamo messo in tasca i tre punti, però dall'altra parte purtroppo ci serviva l'ok dall'altro campo. Erano 4-2, fischia alla fine della nostra partita, 4-3. Quindi tutte lì, ammassate, con i telefonini che ci hanno lanciato dalle tribune a guardare gli ultimi minuti e poi non lo so, qualcuno ha voluto che andasse così e secondo me ce lo meritavamo, quindi è stato questo il motivo. Hanno fatto gol all'ultimo e 4 pari, quindi automaticamente salve noi. È stato bellissimo, ma proprio perché eravamo lì sul filo del rasoio e fino all'ultimo pensavamo che l'Eurobica avesse il coltello dalla parte del manico e quindi ci avesse fatto un po' una beffa, ecco.

C'è anche chi non ci credeva più nella salvezza alla fine, voi però ci avete sempre creduto come avete fatto a rimanere sul pezzo, nonostante comunque che una serie di risultati difficili proprio nel finale.

Sì, sicuramente durante tutto l'arco della stagione c'è stata gente che proprio esprimeva il suo parere, giustamente, che secondo loro insomma non ci saremmo salvate. Io obiettivamente dall'inizio, ma per tutti i giorni non ho mai avuto un dubbio, neanche quando appunto perdeva 4-2 il Bologna e ero sicura che ci saremmo salvate, ma perché c'è davvero... ho vissuto quello che abbiamo passato in campo dal primo di agosto all'ultimo minuto e quindi so che valeva la salvezza e quindi ero sicura. Ci siamo caricate tra di noi durante questi mesi, anche quando era difficile, c'era chi era in un periodo positivo e quindi magari caricava l'altra e viceversa e quindi questo sicuramente ci ha portato a lottare fino all'ultimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: