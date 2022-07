FEMMINILE San Marino Academy: confermata Micciarelli, promozione per Desiati

San Marino Academy: confermata Micciarelli, promozione per Desiati.

Ancora conferme per la San Marino Academy per affrontare il prossimo campionato di serie B, si tratta del difensore Nicole Micciarelli. Per il terzino marchigiano sarà la decima stagione in biancoazzurro. Promossa nel gruppo della prima squadra il difensore Francesca Desiati, reduce dal campionato primavera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: