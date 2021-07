San Marino Academy: confermate Menin, Barbieri, Baldini, Brambilla

Annunciato Alessandro Recenti come nuovo mister delle Titane, la dirigenza è al lavoro per la costruzione del gruppo che nella stagione 2021-22 andrà ad affrontare il campionato di Serie B. Manovre sul mercato in entrata e in uscita, certo, ma senza tralasciare il fronte delle conferme. Al contrario. Le fondamenta su cui costruire la prossima annata sono prioritarie e saranno rappresentate da coloro per anni hanno composto lo zoccolo duro del gruppo biancoazzurro. Continueranno a farne parte colonne come Viola Brambilla, Giulia Baldini, la bomber Raffaella Barbieri e Yesica Menin. Il Capitano fa cifra tonda: la prossima per lei la decima stagione consecutiva con indosso i colori bianco e azzurro.