San Marino Academy, Conte: "Rosa da confermare e puntellare in ogni reparto"

Nel servizio le parole di Alain Conte, allenatore della San Marino Academy

Calcio femminile on fire nello Stivale ma anche sul Titano, dove la San Marino Academy si è ripresa la Serie B – per la prima volta a girone unico – e ora deve difenderla. "L'obiettivo è sicuramente quello di mantenere una categoria che ci dà tanti vantaggi, in primis la possibilità di avere una primavera nazionale - dice l'allenatore della San Marino Academy Alain Conte - questo avviene attraverso la riconferma di gran parte della rosa. Stiamo lavorando per migliorarla dove opportuno: cerchiamo profili giovani e di prospettiva, manca ancora qualcosina ma siamo a buon punto. Dobbiamo puntellare la rosa a centrocampo ma qualcosa va aggiunto in ogni reparto".



A livello globale invece, il calcio femminile resta quello sport in cui si gioca in 22 per 90' e alla fine vincono gli Stati Uniti, al 4° titolo iridato in 8 edizioni. Ma stelle e strisce a parte, il mondiale francese è stato quello della ribalta del pallone in rosa, per la prima volta seguito tanto quanto quello maschile. Almeno in Italia, con le azzurre che hanno monopolizzato l'attenzione e centrato un inatteso accesso ai quarti, ottimo punto di partenza per un movimento in cerca di espansione. "Hanno dimostrato di avere grande coesione e un livello tecnico di quello del Mondiale - spiega Conte - probabilmente a livello fisico ancora paghiamo qualcosina rispetto a nazioni che hanno sviluppato maggiormente questo settore, come gli Stati Uniti o l'Olanda. Deve essere un punto di inizio per far crescere ancor di più il movimento, che dal basso deve migliorare dal punto di vista tecnico-organizzativo e arrivare passo dopo passo al professionismo, che è quello che poi lancerà il calcio femminile in Italia come nel mondo".







