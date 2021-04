SERIE A FEMMINILE San Marino Academy: contro l'Hellas Verona per cercare punti salvezza Al San Marino Stadium, ore 15:00, la squadra di Alain Conte ospita quella di Matteo Pachera.

Sfida importantissima per la squadra di Alain Conte. Restano cinque partite alla fine della prima storica stagione in serie A della San Marino Academy. La classifica oggi vede le Titane a quota 9 punti, gli stessi del Napoli che però hanno una migliore differenza reti generale rispetto alla squadra di Alain Conte. C'è ancora lo scontro diretto da giocare domenica 2 maggio, ma la salvezza delle biancoazzurre passa per l'importantissima partita del San Marino Stadium. Domani sul Titano sarà di scena l'Hellas Verona. Gialloblu a quota 16 punti già affrontate all'andata chiudendo sullo 0-0. Il primo precedente risale alla Coppa Italia della scorsa stagione, con la San Marino Academy in serie B, capace di eliminare le scaligere. Servirà la migliore prestazione della stagione vista la classifica e la rincorsa alla salvezza che deve passare per un buon risultato.

Alla squadra di Alain Conte servono i tre punti, anche alla luce dell'impegno del Napoli sul campo del Milan. Le Titane scenderanno in campo sapendo già il risultato delle azzurre impegnate all'ora di pranzo. Il futuro in serie A della San Marino Academy passa moltissimo per il cammino delle biancoazzurre nelle ultime 5 partite, tra le quali Verona, Napoli e Bari sono sfide fondamentali. Ci saranno anche poi le sfide casalinghe contro Inter e Fiorentina nell'ultimo turno. Il presente dice San Marino Academy - Hellas Verona che il tecnico gialloblu Matteo Pachera ha definito “importante per il percorso”. La cornice sarà quella del San Marino Stadium che alle Titane ha portato bene con i successi contro Florentia e Pink Bari. Fischierà Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro internazionale, che domenica scorsa ha diretto in serie C Mantova – Legnago.

