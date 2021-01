SERIE A FEMMINILE San Marino Academy contro la Fiorentina con tante assenze Ben 9 le calciatrici fuori dalla lista convocate per il Covid, l'andata di chiude contro le viola di Cincotta. Tatiana Bonetti verso l'Atletico Madrid.

L'ultima di andata è in trasferta contro la Fiorentina, squadra già affrontata in Coppa Italia. Una partita difficile, che diventa ancora più complicata dopo la notizia che vede ben 9 calciatrici della San Marino Academy non a disposizione a causa del Covid-19. Centrocampo e difesa i reparti più colpiti. Le misure stabilite dai protocolli hanno imposto limitazioni a livello precauzionale, elemento che ha portato a una vera e propria decimazione nel gruppo squadra. A parziale integrazione, il tecnico biancoazzurro ha pescato nella primavera.

Salgono in prima squadra Swami Giuliani, Sofia Pirini e Beatrice Bonora. Non è da escludere che nel corso della gara contro la Fiorentina possano anche essere impiegate da Alain Conte. In attacco si va verso la coppia Raffaella Barbieri e Yesica Menin. Probabile il debutto in serie A di un'altra sammarinese. Eleonora Cecchini è scesa in campo in Coppa Italia contro la Riozzese/Como e rappresenta uno tra i migliori prodotti del settore giovanile sammarinese. E' a disposizione di Alain Conte anche il neo acquisto Nika Babnik. La slovena va verso una maglia da titolare vista anche l'emergenza. La necessità imporrà anche sacrificio, con qualche elemento impegnato fuori ruolo. Aspetto non di poco conto, ma che non rappresenta di certo un alibi per un gruppo di calciatrici che ha fatto proprio del sacrificio il punto di partenza per costruire la salvezza.

Dall'altra parte una Fiorentina rimaneggiata. Anche Antonio Cincotta ha problemi di formazione. Alla lista delle assenze si aggiungono i nomi di Neto e Arnt. Non sarà della partita nemmeno Tatiana Bonetti. L'ex Tavagnacco ha espresso la volontà di provare un'esperienza all'estero ed è stata autorizzata a raggiungere Madrid per svolgere le visite mediche con l'Atletico.



