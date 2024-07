San Marino Academy: Corrado Selva è il nuovo presidente

Nuovi incarichi dirigenziali in seno alla San Marino Academy. Il nuovo presidente sarà Corrado Selva con Massimo Censoni come vice. Il Segretario Generale è Raffaele Barducci, Michela Sciutti il Responsabile Amministrativo. Come si legge dal comunicato, la società desidera ringraziare Primo Toccaceli e Marco Baldazzi – ex presidente e vice – per l'ottimo lavoro svolto in queste stagioni.

