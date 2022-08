FEMMINILE San Marino Academy: dalla Pink Bari arriva Rossella Larenza

San Marino Academy: dalla Pink Bari arriva Rossella Larenza.

Prosegue la linea verde della San Marino Academy. Alla corte di Giulia Domenichetti ecco Rossella Larenza. La calciatrice classe 2003 arriva con la formula del prestito dalla Pink Bari, squadra che nelle scorse stagioni ha incrociato spesso i tacchetti proprio con l’Academy: “Quando ci abbiamo giocato contro quest’anno - così come in Serie A la stagione prima - ho notato sin da subito che era una squadra ben organizzata, con un gruppo unito e compatto. Questo è stato molto importante per me nella scelta di venire a San Marino” . Per Larenza, cresciuta nel vivaio della Pink Bari, questa sarà la prima esperienza lontano da casa e nonostante la giovane età la ragazza ha già le idee chiare: “Voglio mettermi in gioco e fare bene sin da subito. Voglio mostrare le mie qualità e giocare come so fare".

