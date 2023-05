Probabilmente una svista o una dimenticanza, ma la San Marino Academy non ha versato l'ammenda di 250 euro relativa all'accordo raggiunto con la Procura Federale dello scorso 24 febbraio che prevedeva anche la squalifica di un mese di Carlo Chiarabini. Come si apprende da comunicato ufficiale l'accordo di patteggiamento è da ritenersi decaduto e l'atto rimandato alla Procura Federale.