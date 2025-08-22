CAMPIONATO SAMMARINESE San Marino Academy, Di Maio: "Non mi pongo obiettivi, dobbiamo dare il 100%. A quest'età si diventa grandi nel calcio"

Focalizzato sugli obiettivi il neo-tecnico della San Marino Academy U22, Roberto Di Maio: "Credo che a 20 anni i ragazzi possano e debbano essere già proiettati a un campionato di adulti. Non si deve più parlare di ragazzi che fanno l'Academy, è una prima squadra in tutto e per tutto e li tratterò da adulti. Quindi mi aspetto sotto quell'aspetto lì una crescita, uno step che devono fare per forza perché altrimenti sarà duro fare risultato"

Cosa può dare un allenatore come Roberto Di Maio che alle sue spalle ha un curriculum da calciatore molto importante? "Io cercherò di trasmettergli quella che è la mia natura, la mia professionalità. Ieri parlavo con un amico e parlavamo un po' della differenza che c'è tra atteggiamento e mentalità. Io alleno l'atteggiamento, dal primo giorno sto cercando di fargli capire cosa vuol dire fare sacrifici, allenarsi a 100 all'ora e dare tutto. Perché comunque per me il calcio è sempre stato un lavoro, sto cercando di fargli capire l'importanza di questa cosa. La mentalità purtroppo si crea e viene fuori dopo tempo e magari facendo qualche risultato"

Il risultato comunque hai detto che conta, riuscire a raggiungere i play-off o quantomeno gli spareggi play-off può essere l'obiettivo stagionale? "Ma guarda, io gli obiettivi non li metto e non glieli voglio mettere nemmeno ai ragazzi. L'unico obiettivo sarà la domenica, ogni domenica dobbiamo cercare di dare il 100%. Sono convinto che possiamo far bene, sono convinto che si possa far meglio degli altri anni".

