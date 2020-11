San Marino Academy, dopo la sosta c'è l'Inter

Salutata la Coppa Italia, la San Marino Academy si prende una settimana “vacante” prima di rituffarsi nella corsa salvezza, per difendere il +2 sul Pink Bari e il +4 sul Napoli. Si riparte dall'Inter settima della classe, da affrontare, in trasferta, domenica 6 dicembre. Nel mezzo la sosta, utile per provare a recuperare la giocatrice risultata positiva al covid nei test di venerdì, ovviamente assente contro la Fiorentina. Chi c'era – e ha pure segnato – è la centrocampista Azzurra Corazzi, in prestito proprio dalle viola e che analizza così il 5-1 subito: "Credo che per quel che riguarda l'atteggiamento nel primo tempo ci sia ancora da migliorare, perché il nostro è stato sbagliato. Però abbiamo affrontato un avversario molto forte e sul piano del gioco abbiamo avuto buone geometrie, nonostante la pressione fosse alta e fatta da giocatrici più che valide. Forse avremmo meritato di più, ma abbiamo sfruttato male alcune occasioni e, come nelle altre partite, siamo state poco ciniche".





5-1 che, al netto delle pesanti assenze in casa Academy – non c'erano Muya, Barbieri e Brambilla – è un balsamo di fiducia per la Fiorentina. Che pian piano sta uscendo dalla mini crisi che, in campionato, l'ha vista sommare un punto in quattro gare, prima del successo di Bari. Un ruolino negativo valso il -11 dalla Juventus capolista e il 4° posto in classifica, condiviso con l'Empoli. "Sì, abbiamo passato un brutto periodo - ammette il portiere Camilla Forcinella - ci stiamo rialzando e ora dobbiamo dimostrarlo anche in campionato, ripartendo dal ritmo della partita di Coppa Italia con San Marino".