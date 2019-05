San Marino Academy e Sassuolo in campo per "Un assist alla ricerca"

Le interviste con Sandy Iannella (attaccante Sassuolo) e Giulia Baldini (attaccante San Marino Academy)

Archiviata la stagione con la promozione in serie B, la San Marino Academy è tornata in campo per sfidare il Sassuolo del tecnico Piovani reduce dall'ottimo quinto posto in serie A in una sfida a scopo benefico. L'iniziativa voluta per sostenere l'attività dell'Associazione Oncologica Sammarinese è partita oggi sotto lo slogan “Un assist alla ricerca” con la sfida tra le due formazioni femminile e proseguirà con ulteriori iniziative tra le quali un'asta di beneficenza. Sul sintetico di Acquaviva la sfida è stata aperta con la consegna di una targa da parte di Corrado Selva, dirigente responsabile della FSGC per il calcio femminile, al presidente dell'Associazione Oncologica Sammarinese Maria Grazia Angeli insieme ai due capitani Yesica Menin per la San Marino Academy e Zoi Giatras per il Sassuolo. La partita si è concluso con il punteggio di 6-0 per il Sassuolo. Al termine della sfida le formazioni under 15 di: San Marino Academy, Sassuolo e Riccione si sono sfidate in un triangolare amichevole.

Nel video le interviste con Sandy Iannella (attaccante Sassuolo) e Giulia Baldini (attaccante San Marino Academy)