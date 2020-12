San Marino Academy, è tempo di vincere: c'è il Bari

Il calendario incrocia tra loro le ultime quattro della Serie A femminile, trasformando un tranquillo weekend di dicembre in un thriller salvezza. Verona e Napoli, che aprono e chiudono la zona pericolanti a quota 7 e 1, si sfidano domenica in Campania. Domani invece la San Marino Academy, che di punti ne ha 5, riceve la Pink Bari, che sta due lunghezze più sotto.





Difficile dire se sarà noia o spettacolo, considerando che allo Stadium si affrontano quelli che sono, al contempo, i peggiori attacchi e le peggiori difese del torneo (7 e 45 i computi totali). Sin qui, la differenza a favore delle biancazzure la fa l'ultimo mese, nel quale, prima della sconfitta con l'Inter, erano arrivati due 0-0, guarda caso proprio con Napoli e Verona. Adesso però serve replicare quell'unico successo stagionale ottenuto con la Florentia. Un secondo scontro diretto con vittoria per allungare sulla zona retrocessione - chiusa proprio dalla Pink – e magari agguantare o superare le venete. Tra l'altro, Bari è l'avversario giusto per fare tre punti tutti insieme, considerando che, dopo l'esordio vincente col Napoli, ha perso tutte e 8 le seguenti partite di campionato.

Per l'occasione Alain Conte dovrebbe avere tutte a disposizione. CRispetto all'Inter rientrano anche Brambilla, Muya e Labate, anche se quest'ultima è ancora un po' acciaccata. San Marino Academy-Pink Bari si giocherà alle 14:30 e, come in tutte le altre partite del weekend, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria dell'eroe Mundial Paolo Rossi.