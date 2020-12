CALCIO FEMMINILE San Marino Academy, è tempo di vincere: c'è il Bari La Pink ha perso le ultime 8 partite, ha due punti in meno delle biancazzurre e al momento sarebbe la prima delle retrocesse. Si gioca domani allo Stadium alle 14:30.

Il calendario incrocia tra loro le ultime quattro della Serie A femminile, trasformando un tranquillo weekend di dicembre in un thriller salvezza. Verona e Napoli, che aprono e chiudono la zona pericolanti a quota 7 e 1, si sfidano domenica in Campania. Domani invece la San Marino Academy, che di punti ne ha 5, riceve la Pink Bari, che sta due lunghezze più sotto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Difficile dire se sarà noia o spettacolo, considerando che allo Stadium si affrontano quelli che sono, al contempo, i peggiori attacchi e le peggiori difese del torneo (7 e 45 i computi totali). Sin qui, la differenza a favore delle biancazzure la fa l'ultimo mese, nel quale, prima della sconfitta con l'Inter, erano arrivati due 0-0, guarda caso proprio con Napoli e Verona. Adesso però serve replicare quell'unico successo stagionale ottenuto con la Florentia. Un secondo scontro diretto con vittoria per allungare sulla zona retrocessione - chiusa proprio dalla Pink – e magari agguantare o superare le venete. Tra l'altro, Bari è l'avversario giusto per fare tre punti tutti insieme, considerando che, dopo l'esordio vincente col Napoli, ha perso tutte e 8 le seguenti partite di campionato.

Per l'occasione Alain Conte dovrebbe avere tutte a disposizione. CRispetto all'Inter rientrano anche Brambilla, Muya e Labate, anche se quest'ultima è ancora un po' acciaccata. San Marino Academy-Pink Bari si giocherà alle 14:30 e, come in tutte le altre partite del weekend, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria dell'eroe Mundial Paolo Rossi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: