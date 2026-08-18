SERIE B FEMMINILE San Marino Academy femminile, Barbaresi e D'Elia ripartono dal Titano La centrocampista torna al calcio a 11 dopo la breve parentesi in quello a 5, l'ala arriva in prestito dal Como

San Marino Academy femminile, Barbaresi e D'Elia ripartono dal Titano.

Altri due acquisti per la San Marino Academy femminile, che si rafforza a centrocampo e sulle fasce, con un "ritorno" e una giovane di prospettiva. Il ritorno è quello di Francesca Barbaresi, 27enne centrocampista, non tanto a San Marino, quanto al calcio a 11. Dopo aver accumulato numerose presenze - anche in Serie A - con San Zaccaria, Ravenna, Bologna e Union Sammartinese, la pesarese era passata al calcio a 5. Archiviata la parentesi sul campo più ridotto, è pronta a a rigettarsi nella mischia del triangolo verde. A San Marino ritrova Raggi, Giovangoli e Sciarrone, sue compagne tra Ravenna e Bologna.

La giovane di prospettiva è Rebecca D'Elia, ala arrivata in prestito dal Como Women. Rallentata da alcuni infortuni, la 20enne è passata anche per le giovanili dell'Inter, la Nazionale italiana under 17, Cesena e Arezzo. Tecnica e rapida, giocatrice prettamente votata all'attacco, ha scelto San Marino per riprendere a crescere.

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