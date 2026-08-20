SERIE B FEMMINILE San Marino Academy femminile, Collovà e Angeli sono gli ultimi acquisti

San Marino Academy femminile, Collovà e Angeli sono gli ultimi acquisti.

Ultimi due arrivi per la San Marino Academy femminile, in vista della stagione di Serie B: in difesa ecco Marta Lucia Collovà, a centrocampo arriva Anita Angeli. Collovà, nelle ultime tre stagioni al Frosinone - stessa categoria delle titane - è un difensore esterno di 23 anni e ha un record di 7 goal stagioni realizzati nel 2022/23 a Palermo, in Serie C. Angeli, classe 1999, arriva dal Gatteo e per lei sarà un debutto in cadetteria, dopo due stagioni consecutivi in C, dove ha segnato 17 reti complessive.

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