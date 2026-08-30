San marino Academy Femminile sconfitta 6-1 in Coppa Italia dal Catania
Pesante sconfitta per le Titane alla prima partita ufficiale della stagione
Esordio negativo per la San Marino Academy femminile. Nel primo impegno ufficiale della stagione arriva una pesante sconfitta per 6-1 contro il Catania nel turno preliminare di Coppa Italia, con le Titane costrette a giocare per oltre un'ora in inferiorità numerica a causa dell'espulsione, per doppia ammonizione, di Giovagnoli.
La squadra siciliana si porta in vantaggio al 19', con la rete di Tamburini. Il raddoppio per le siciliane arriva al 37' con il rigore segnato da Cammarata. La squadra ospite poi dilaga nel secondo tempo con le reti di Spinelli e Tamburini, che firma la sua doppietta personale, prima della rete dell'1-4 di D'Elia. Nel finale però il divario si allarga ancora, con le reti di Nocchi e Teerm per l'1-6 finale.
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