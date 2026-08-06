San Marino Academy femminile: via alla preparazione, il 30 agosto la Coppa Italia

Comincerà il 30 agosto la stagione della San Marino Academy femminile, impegnata ancora una volta nel campionato di Serie B. Le titane, che ieri hanno cominciato la preparazione atletica con i primi test - assente la sola Ada Daple, in Coppa d'Africa con il Ghana -, sfideranno il Catania nel turno preliminare di Coppa Italia.

Sono nove le ragazze che hanno salutato il gruppo in estate: Giorgia Bertolotti, Swami Giuliani, Giorgia Miotto, Valentina Congia, Paola Cuciniello, Chirine Lamti, Erika Dicataldo, Aurora Manzetti ed Elisa Terenzi. A loro, la società rivolge "un ringraziamento per il contributo fondamentale offerto alla causa biancoazzurra negli ultimi anni, che per alcune sono stati davvero tanti, al punto da renderle, nel tempo, autentiche colonne di questa squadra".







