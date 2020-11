COPPA ITALIA FEMMINILE San Marino Academy - Fiorentina in diretta su San Marino RTV Si gioca domenica alle 14.30 ad Acquaviva

La serie A salta un giro, ma c'è la Coppa Italia a garantire la continuità stagionale per il calcio femminile. La San Marino Academy sarà impegnata in casa, ad Acquaviva, contro la Fiorentina in quello che può essere considerato a pieno titolo un vero e proprio spareggio per accedere agli ottavi di finale. Il girone a 3 he comprende anche la Riozzese infatti promuove solo la prima al turno successivo e dunque quella di domenica sarà come una finale. Academy e Fiorentina hanno entrambe vinto contro le comasche, ma per via della differenza reti (6-1 delle viola, 4-3 delle sammarinesi) sono le ragazze di Conte a dover centrare il risultato pieno.

Battere la Fiorentina, che attualmente occupa il quarto posto in serie A, assomiglia ad una vera e propria impresa. L'Academy prepara l'appuntamento senza farsi assillare, ma pensando al colpaccio. Le recenti prestazioni delle sammarinesi hanno infatti accresciuto l'autostima del gruppo, anche se non sempre le Titane sono riuscite ad acciuffare il risultato pieno. Come domenica scorsa, quando contro il Napoli è stato 0-0 anche per via di un rigore sprecato. La Fiorentina invece viene dal successo di Bari dove si è imposta per 2-0. Archiviato il capitolo dedicato alla Coppa Italia, il campionato osserverà un turno di riposo per tornare il 6 dicembre: il quell'occasione l'Academy sarà impegnata in trasferta contro l'Inter.



