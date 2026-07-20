SERIE B FEMMINILE San Marino Academy: Giacomo Piva confermato allenatore Il tecnico di Cattolica sarà per la seconda stagione al comando della Prima Squadra, nella Serie B femminile

San Marino Academy: Giacomo Piva confermato allenatore.

La San Marino Academy conferma Giacomo Piva alla guida della Serie B femminile. Il tecnico di Cattolica, alla seconda stagione alla guida della Prima Squadra, si dice «molto orgoglioso per la riconferma, perché vuol dire che il lavoro svolto nella passata stagione è stato apprezzato e che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti».

Piva sarà affiancato da Massimo Vandi nelle vesti di allenatore in seconda. Nello staff figureranno anche Silvio Iannibelli (preparatore atletico), Lorenzo Bollini (personal trainer), Fabio Testa (fisioterapista), Sergio Conti (dirigente accompagnatore) e Simone La Piscopia (match analyst), oltre ai riconfermati Diego Pratelli (preparatore dei portieri), Ilaria D’Amato (fisioterapista) e Yesica Menin (Team Manager).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: