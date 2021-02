PRIMAVERA 3 San Marino Academy-Imolese 1-3: il calcio giovanile torna sul Titano

Finalmente, torna a rotolare il pallone sul Titano. Anche nel calcio giovanile: lo fa con la Primavera 3 e con la San Marino Academy di Paolo Zani impegnata a Dogana contro l'Imolese. Finisce 3-1 per i rossoblu che partono subito forte: la difesa biancazzurra respinge corto il traversone dalla sinistra, Alessandro Cassani si coordina e indovina la traiettoria perfetta. Palla che bacia il palo e si insacca alle spalle di Terenzi per una rete stupenda. L'estremo difensore dell'Academy tiene in vita i suoi respingendo il diagonale forte e potente di Veronesi, ben imbeccato da Guidi.

Nella ripresa l'Imolese continua ad attaccare: il solito Veronesi se ne va sulla destra, questa volta non incrocia ma colpisce il palo alla sinistra di Terenzi. E' il preludio al raddoppio romagnolo che arriva al 59': Federico Benedettini se la porta sul mancino, Terenzi non trattiene e la sfera termina dentro. Continua la personale sfida tra Veronesi e il gol: conclusione che esce per questione di centimetri. Ci sarà comunque spazio per il 3-0 Imolese, a firma Efrem Guidi: il 9 prende velocità e non lascia scampo a Terenzi, sempre in diagonale. A partita archiviata, l'Imolese abbassa i ritmi e San Marino ha una reazione d'orgoglio: Michelucci si guadagna una punizione che lui stesso va a calciare. Palla ben indirizzata, grande risposta in tuffo di Vernacchio. 180 secondi dopo l'Academy trova il gol della bandiera: ancora Michelucci da piazzato, Badara Diagne svetta sopra tutti ed incorna. Il 19 biancazzurro è il più pericoloso nel finale: bella progressione e tentativo sul primo palo, Vernacchio allunga in corner. E' l'ultima emozione del match: l'Imolese cala il tris ma San Marino c'è.



