CALCIO FEMMINILE San Marino Academy: in attacco arriva Martina Sechi

Rinforzo di grande qualità per la San Marino Academy che in attacco potrà contare su Martina Sechi. La calciatrice arriva sul Titano con la formula del prestito dalla Fiorentina. Nella passata stagione si è divisa fra Bologna e Chievo, mentre in quella precedente ha vestito la maglia del Cesena segnando ben 18 gol.

