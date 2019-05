San Marino Academy, in attesa dello spareggio per la B ecco la nona vittoria di fila

San Marino Academy - San Paolo

La San Marino Academy chiude il campionato con la nona vittoria consecutiva. Contro il San Paolo le biancazzurre si impongo 4-1. In campo due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla classifica. Da una parte la San Marino Academy, che con la mente è già proiettata allo spareggio promozione contro la Riozzese, dall'altra il San Paolo che ha centrato la salvezza con una giornata d'anticipo. Ad avere la meglio sono le ospiti che passano in vantaggio al 37' con Giulia Baldini che entra in area palla al piede e con un diagonale supera Montorsi.

Nella ripresa le altre reti. Al 54' punizione di Cecchini per Deidda che crossa. Raffaella Barbieri arriva a rimorchio ed insacca. Al 68' Barbieri concede il bis. Rigaglia parte palla al piede poi serve alla perfezione la compagna di squadra che batte il portiere in uscita. Due minuti dopo arriva la doppietta anche per Baldini che riceve palla da Barbieri e da distanza ravvicinata infila l'angolo opposto. Il San Paolo trova il gol della bandiera al 76' con una bella giocata di Maiola che controlla la sfera e trafigge Ghidetti. Vince 4-1 la San Marino Academy che chiude il campionato con nove punti di vantaggio sulla seconda ed ora pensa alla sfida che vale la serie B contro la Riozzese.

