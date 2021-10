SERIE B FEMMINILE San Marino Academy ko in casa: il Como passa 2-1 Al vantaggio biancazzurro di Menin rispondono Carravetta e Di Luzio.

La San Marino Academy cade in casa col Como che si impone 2-1 e stacca in classifica le Titane, ora ottave a quota 6. Succede tutto nella ripresa: Academy in vantaggio con Menin, poi le lombarde la ribaltano con Carravetta e Di Luzio.

