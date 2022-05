San Marino Academy: la Primavera affronta la Juventus ad Acquaviva

Una prima volta storica: la Primavera Femminile della San Marino Academy fa il suo esordio nella fase finale del campionato nazionale e lo fa contro una grande del calcio italiano, la Juventus. Grazie al quarto posto conquistato nel Girone 2 alle spalle di Roma, Fiorentina e Sassuolo, le ragazze allenate da Urbinati si sono garantite questa prestigiosa sfida nei quarti di finale. Andata in programma domani ad Acquaviva alle ore 15, ritorno che si giocherà in Piemonte una settimana più tardi, il 5 giugno. 17 vittorie e solo 7 sconfitte per la San Marino Academy che, nell'arco della stagione, non ha mai messo in dubbio l'accesso ai play-off dal momento che Lazio e Pomigliano, prime delle escluse, hanno chiuso ad oltre 14 punti di ritardo dalle biancazzurre.

Nell'altro girone, invece, il primato è andato alla Juventus grazie al successo nello scontro diretto contro il Milan secondo. Tra le fila bianconere anche la sammarinese Chiara Beccari, ex della partita. La giovanissima attaccante, dopo l'esperienza con l'Academy, si è trasferita a Torino dove ha bruciato le tappe esordendo con la prima squadra in Serie A e Champions League e festeggiando il double Scudetto-Coppa Italia solo qualche giorno fa. In più anche la prima convocazione con l'Italia del CT Milena Bartolini per il raduno in vista degli Europei femminili. Prima, però, l'affascinante ritorno a casa.