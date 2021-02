San Marino Academy nella tana del Milan

Il ruolino di marcia del Milan è stato pressochè perfetto: 11 vittorie ed una sola sconfitta in 12 partite, proprio contro la Juventus capolista che – al momento – ha fatto bottino pieno. Saranno due turni di fuoco per la San Marino Academy, attesa dalla doppia sfida alle prime della classe. Si parte dalle rossonere di Maurizio Ganz che, a fine agosto, vinsero 5-0 ad Acquaviva nel debutto casalingo in Serie A per le ragazze di Alain Conte. Protagoniste di quella sfida furono la centrocampista scozzese Christy Grimshaw e l'attaccante inglese Natasha Dowie, entrambe autrici di una doppietta. A completare la “manita” Laura Agard mentre l'Academy si fermò sui legni colpendo un palo e una traversa.





Domani alle 12.30 le biancazzurre andranno a caccia di punti salvezza, sapendo che l'impegno è comunque dei più proibitivi. Rispetto all'ultimo ko con l'Empoli, però, Conte (squalificato) potrà contare su giocatrici recuperate da infortuni e positività al Covid: salvo sorprese, saranno del match Ciccioli, Brambilla, De Sanctis e Corazzi. Pronta a dare una mano anche la classe 2001 Serena Landa, ultima arrivata sul Titano in prestito dalla Roma.