SERIE A FEMMINILE San Marino Academy nella tana del Milan Dopo il ko casalingo contro l'Empoli, le Titane si preparano all'ostica trasferta contro il Milan secondo in classifica. Si gioca domani alle 12.30. Il tecnico Alain Conte dovrà fare a meno di Baldini, Nozzi e Barbieri, assenti dell'ultimo minuto.

Il ruolino di marcia del Milan è stato pressochè perfetto: 11 vittorie ed una sola sconfitta in 12 partite, proprio contro la Juventus capolista che – al momento – ha fatto bottino pieno. Saranno due turni di fuoco per la San Marino Academy, attesa dalla doppia sfida alle prime della classe. Si parte dalle rossonere di Maurizio Ganz che, a fine agosto, vinsero 5-0 ad Acquaviva nel debutto casalingo in Serie A per le ragazze di Alain Conte. Protagoniste di quella sfida furono la centrocampista scozzese Christy Grimshaw e l'attaccante inglese Natasha Dowie, entrambe autrici di una doppietta. A completare la “manita” Laura Agard mentre l'Academy si fermò sui legni colpendo un palo e una traversa.

Domani alle 12.30 le biancazzurre andranno a caccia di punti salvezza, sapendo che l'impegno è comunque dei più proibitivi. Rispetto all'ultimo ko con l'Empoli, però, Conte (squalificato) potrà contare su giocatrici recuperate da infortuni e positività al Covid: salvo sorprese, saranno del match Ciccioli, Brambilla, De Sanctis e Corazzi. Pronta a dare una mano anche la classe 2001 Serena Landa, ultima arrivata sul Titano in prestito dalla Roma.

