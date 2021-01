SERIE A FEMMINILE San Marino Academy: nove calciatrici fuori per Covid Nel weekend è in programma l'ultima partita del girone d'andata contro la Fiorentina in trasferta.

Domenica, alle ore 14.30, la San Marino Academy torna in campo per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A femminile con la trasferta ostica sul campo della Fiorentina. Per il tecnico delle biancazzurre, Alain Conte, un problema in più costituito dall'indisponibilità di ben 9 giocatrici a causa del Covid-19. Per questo, tre ragazze della formazione Primavera – Pirini, Bonora e Giuliani – sono state aggregate alla Prima Squadra in vista del match contro le viola.

