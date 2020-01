CALCIO FEMMINILE San Marino Academy - Novese, le parole di Conte e Milanese

Ovviamente soddisfatto Alain Conte, tecnico della San Marino Academy: "Abbiamo fatto molto bene, peccato aver preso gol perchè le ragazze non se lo meritavano". Non è stato un esordio semplice, invece, per il nuovo tecnico della Novese Fabrizio Milanese.

