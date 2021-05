FEMMINILE San Marino Academy: ora serve un'impresa La squadra sammarinese battuta dall'Inter, resta al penultimo posto nella classifica di serie A

San Marino Academy: ora serve un'impresa.

Ancora una sconfitta per la San Marino Academy battuta per 5 a 2 dall'Inter nella terz'ultima giornata del campionato di serie A femminile. Una gara compromessa fin dalle prime battute, con le neroazzurre in gol dopo appena 54 secondi con Tarenzi. Passa appena un minuto e Simonetti al volo firma il 2 a 0 dell'Inter. La reazione sammarinese arriva al 13esimo, quando Menin accorcia le distanze con la seconda rete stagionale. Alla mezz’ora, il terzo gol interista ancora con la Tarenzi che di testa anticipa l’uscita della Ciccioli. Nella ripresa arrivano altri due gol della Tarenzi, per l'ex Brescia si tratta di un poker mentre a sei minuti dalla fine Raffaella Barbieri sigla il secondo gol dell' Academy per il definitivo 5 a 2. Per la San Marino Academy la corsa verso la permanenza in serie A si fa sempre più complicata. Le Titane hanno tre punti di ritardo dal Napoli, a due giornate dal termine e sono in svantaggio negli scontri diretti.





