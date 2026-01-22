SERIE B FEMMINILE San Marino Academy, pareggio in rimonta contro il Venezia: è 2-2 ad Acquaviva Le Titane pareggiano 2-2 contro il Venezia e restano fuori dalla zona retrocessione nella Serie B femminile.

Nella nebbia di Acquaviva la San Marino Academy rischia contro il Venezia fanalino di coda, va sotto due volte ma riesce sempre a risalire la china portando a casa un punto importante, che mantiene le biancazzurre fuori dalla zona retrocessione e con le venete a debita distanza. Primo tempo con ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra, prima del vantaggio ospite al 36': Ballo scippa la sfera a Magni, calcia in una frazione di secondo e supera Limardi per l'1-0. La reazione dell'Academy però è veemente: passano 4 minuti e Sechi raccoglie il servizio di Tamborini, mettendo dentro il suo sesto centro in campionato. Chiusura di frazione in crescendo per le biancazzurre: destro di prima intenzione di Miotto, alto sopra la traversa.

Nella ripresa ancora Academy con la discesa a sinistra di Giuliani che non porta i suoi frutti. Cosa che invece fa splendidamente Zuanti dall'altra parte: il Venezia torna avanti con lo splendido destro del capitano arancioneroverde, su cui Limardi non può nulla. Ma anche in questo caso il vantaggio dura poco perché al 72' le Titane fanno 2-2 con Iardino, chirurgica con il tentativo rasoterra che bacia il palo e si insacca. Nel finale una chance a testa: San Marino ce l'ha con la solita Sechi che calcia a lato, il Venezia con Orlandi che si intestardisce e non serve Zuanti venendo recuperata sul più bello. E' un 2-2 che porta le ragazze di Piva a quota 9 punti, +4 su Trastevere e proprio Venezia. Nel weekend si torna in campo per la prima di ritorno in Serie B, sempre in casa contro il Brescia.

