San Marino Academy: per l’attacco arriva Zineb Abouziane

Altro rinforzo per Giulia Domenichetti. La San Marino Academy potrà contare sulle qualità di Zineb Abouziane, classe 2000 proveniente dal Tavagnacco, con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Serie B. Di doppio passaporto italiano e marocchino, Zineb è nata e si è formata calcisticamente a Bologna; proprio con la maglia del Bologna FC ha affrontato più volte le sammarinesi, segnando anche un gol nel dicembre 2018, ai tempi della Serie C.

“Ho giocato spesso contro la San Marino Academy, anche in Primavera – esordisce la nuova Biancoazzurra – So che è una società seria e organizzata e per questo ho accettato con entusiasmo di unirmi alle Titane. Conosco bene a livello calcistico alcune delle nuove compagne, e so che entrerò a far parte di un gruppo di alto livello. Nelle ultime due annate in Serie B credo di essere cresciuta: porterò con me questa esperienza e farò del mio meglio per essere di aiuto alla squadra.”