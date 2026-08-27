CAMPIONATO SAMMARINESE San Marino Academy presenta la squadra Under 22 guidata da mister Cancelli Per la quarta stagione consecutiva la società disputerà il campionato sammarinese. L'esordio Venerdì contro Faetano

Continua l'impegno della San Marino Academy nel formare i giovani calciatori sanmarinesi, una squadra composta esclusivamente da giocatori Under 22, in quello che di fatto è l'ultimo passaggio di transizione dal mondo del calcio giovanile ai campionati senior. La squadra per la quarta stagione consecutiva parteciperà al campionato sanmarinese, con il Faetano che sarà l'avversario nella prima giornata. L'obiettivo è quello di far crescere i giocatori in vista degli impegni sia con la selezione Under21 che con la nazionale maggiore. Il neo allenatore Nicola Cancelli, già alla San Marino Academy per quattro stagioni con la squadra Under-19, sottolinea il ruolo importante nello sviluppo dei giocatori che può avere questa esperienza.

"Secondo me è importantissimo. Sono in un'età che sono nella via di mezzo tra voler continuare, voler fare e voler diventare qualcuno e poter ambire ancora un posticino alla nazionale sia 21 che maggiore. (0:53) Quindi hanno il piglio giusto, sono delle spugne, assorbono, vogliono migliorare e qualcuno più avanti, secondo me, farà comodo alle nazionali. I miei obiettivi sono far crescere i ragazzi perché siamo una squadra molto giovane, con qualche ragazzo che comunque ha già affrontato il campionato ma direi che il 70-80% sono ragazzi che provengono dal settore giovanile. È un percorso che ancora prevede una crescita e ovviamente prevede di dare identità a questa squadra che è la punta dell'iceberg del settore giovanile dell'Academy".

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