SERIE B FEMMINILE San Marino Academy: presentata la prima squadra femminile, Piva ancora allenatore Prima partita ufficiale domenica 30 agosto alle 10:30 contro il Catania, nel turno preliminare di Coppa Italia

Una ripresa tra tante conferme, tra cui l'allenatore Giacomo Piva, e diverse novità per la San Marino Academy. Gli allenamenti per le giocatrici della prima squadra, che anche quest'anno disputerà il campionato di Serie B, sono già iniziati da diverse settimane. Il primo impegno ufficiale sarà quello con il turno preliminare di Coppa Italia contro il Catania, sul campo di Acquaviva domenica 30 agosto, mentre l'esordio in campionato sarà la settimana successiva con la trasferta ad Arezzo.

L'allenatore Giacomo Piva, per il secondo anno alla guida della squadra dopo la salvezza conquistata con cinque giornate di anticipo nella passata stagione, è fiducioso che il gruppo possa trovare il giusto amalgama già dalle prime partite.

"Ci sono tante ragazze giovani, sia nostre, del settore giovanile, che ragazze che vengono da fuori. Ormai il calcio è un gioco trasversale, quindi le ragazze più esperte devono cercare di accompagnare quelle più giovani all'inserimento nel gruppo squadra, sia a livello sociale, educativo, ma soprattutto sportivo. Dovremmo essere bravi a farci trovare pronti e cercare di conseguire gli obiettivi, come abbiamo fatto la scorsa stagione, nella maniera più veloce e divertente possibile".

Tra i nuovi arrivi tra le fila della San Marino Academy c'è Laura Perin, giocatrice con esperienza in Serie A e con le selezioni della Nazionale Italiana Giovanile.

"Stiamo lavorando bene e soprattutto stiamo creando anche un bellissimo gruppo. Per me è importante che sono una giocatrice nuova quest'anno e quindi abbiamo tutti i presupposti per fare bene. Abbiamo uno staff che comunque ci supporta in tutto, quindi stiamo cercando di lavorare al meglio".

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