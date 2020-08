San Marino Academy: presentate Primavera e Under 17

Filippo Zaghini - Katia Cerea

La San Marino Academy non è solo la prima squadra, capace nel miracolo doppia promozione dalla C alla A. I risultati del calcio femminile partono dal basso, da una base solida come quella del settore giovanile che cresce sempre più. A partire dalla formazione Primavera che, nella scorsa stagione e alla prima esperienza in un campionato di livello nazionale, ha chiuso al settimo posto – con il coefficiente applicato dalla FIGC ai tornei interrotti per la pandemia – confrontandosi con realtà prestigiose. Roma, Fiorentina e Lazio su tutte. In più, anche la soddisfazione per il tecnico Filippo Zaghini di vedere molte giovani ragazze aggregate al gruppo di Alain Conte sia negli allenamenti che nelle partite di Serie B e Coppa Italia.

Zaghini sarà affiancato da Andrea Parlani nella Primavera mentre l'Under 17 sarà guidata da Katia Cerea ed il collaboratore Marco Pazzini. Anche per loro ci sarà da affrontare un campionato ostico come quello nazionale, in un debutto assoluto per l'Academy in questa categoria.

Nel servizio le interviste a Filippo Zaghini, allenatore Primavera, e Katia Cerea, allenatrice Under 17