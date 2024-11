CAMPIONATO SAMMARINESE San Marino Academy, prima gioia stagionale: 1-0 alla Juvenes/Dogana Giacopetti stende la formazione di Serravalle - ora penultima, a quota 3 - e regala il primo successo in campionato alla San Marino Academy.

Sette prestazioni coraggiose ma un solo misero punto in cascina. L'ottava è quella buona per la San Marino Academy che batte 1-0 la Juvenes/Dogana e festeggia il primo successo in questo campionato. In avvio Serravalle si affida al giocatore di maggior talento, Merli, che si accende e ci prova dal limite trovando l’attenta risposta di Borasco. Copia e incolla qualche minuto più tardi: Simeoni riesce a scaricare, questa volta il tentativo di Merli è sporco ma angolato e costringe Borasco ad allungare in corner. Non è da meno - dall’altra parte - il collega Gentilini, anzi: il capitano della Juvenes/Dogana è bravissimo ad opporsi sul missile terra-aria di Alberto Riccardi, unico squillo di un Academy che chiude in crescendo la prima frazione di gioco.

E si conferma ad inizio ripresa: Gasperoni prende la mira e punta l’angolino, ci vuole ancora un super Gentilini a dire di no. Poi D’Addario calcia alto sulla ribattuta. La pressione costante porta al meritato vantaggio: nasce tutto dall’intuizione di Giambalvo che intercetta e trasforma l’azione da difensiva in offensiva, appoggio per Giacopetti che incrocia alla perfezione e la infila all’angolino. 1-0 per la San Marino Academy, gol bello e importante per il 9. Reazione Juvenes con Ferrulli che ha l’occasionissima per l’1-1: l’attaccante biancorossoblu si presenta a tu per tu con Borasco, l’estremo difensore dell’Academy mette le mani sui 3 punti con un intervento miracoloso. Borasco che poi vince l’ennesimo duello personale con Merli respingendo il calcio di punizione. A rendere ancora piu complicato il finale per l’Academy l’espulsione per doppia ammonizione di Marco Casadei, entrato da pochi minuti. Dogana carica a testa bassa: Simeoni arriva in estirada e manda alto. Gentilini prova a dare una speranza ai suoi, ipnotizzando Giacopetti. Il finale è da far west: la Juvenes chiede un tocco con il braccio di Mattia Sancisi in area, l’Academy protesta per un fuorigioco segnalato a Giacopetti. Si torna in 10vs10 per l’espulsione di Tani poi è solo festa Under 22: prima vittoria stagionale, ottenuta con cuore e caparbietà.

