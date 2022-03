FEMMINILE San Marino Academy raggiunta nel finale dal Chievo Verona Al vantaggi della Fusar Poli, risponde a a due minuti dal termine Stefania Zanoletti

Termina 1-1 la sfida tra San Marino Academy e Chievo Verona, valevole per la 20^ giornata della Serie B femminile. Le biancazzurre, passate in vantaggio al 42esimo con Giulia Fusar Poli, sono state raggiunte a due minuti dal termine, dalla rete segnata dalla veronese di Stefania Zanoletti. Le due squadre restano appaiate al quinto posto in classifica con 29 punti.

