San Marino Academy rimontata dal Vicenza: termina 2-2

Doppio vantaggio, rimonta subita e un pareggio dal sapore agrodolce per la San Marino Academy, che chiude con un altro risultato utile il doppio impegno esterno dopo la vittoria di Bologna. A Grisignano, le Titane giocano un primo tempo quasi perfetto. Il Vicenza tiene maggiormente il possesso, ma sono le biancoazzurre a creare le occasioni migliori. Al 7' l'Academy passa: errore in fase di costruzione delle padrone di casa, Tamborini recupera palla, salta Missiaggia e firma l'1-0. Al 18' arriva il raddoppio: schema su calcio d'angolo, Capellupo pennella al centro e Barbaresi, di testa, realizza il suo primo gol con la maglia dell'Academy. Sul 2-0 le Titane controllano la partita e vanno all'intervallo con un doppio vantaggio meritato.

Ma nella ripresa cambia tutto. Dopo appena un minuto, una deviazione sfortunata di Casadei su calcio d'angolo riapre la gara. Al 5' il pareggio del Vicenza: ancora da corner, Ponte trova il tempo giusto e fa 2-2 al volo con il mancino. L'Academy reagisce e nel finale prova a tornare avanti, ma senza fortuna. Ci provano Tudisco, Gattuso e Mak, ma il risultato non cambia. Finisce 2-2: un punto da accogliere in maniera positiva, ma con il rimpianto di aver visto sfumare una vittoria che, dopo un primo tempo da applausi, sembrava davvero vicina.







